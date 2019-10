Sarà la Cassazione a decidere se fu mafia capitale. Ha preso avvio davanti alla VI sezione penale presieduta da Giorgio Fidelbo il processo a 35 imputati già condannati in appello nell’ambito del procedimento che squassò Roma nel dicembre del 2014 con una serie di arresti bipartisan.

I giudici di secondo grado hanno condannato Salvatore Buzzi, Massimo Carminati e altri 16 imputati per associazione mafiosa, una sentenza che l’11 settembre 2018 ha ribaltato il primo grado che non aveva riconosciuto il 416 bis. L’imprenditore è stato condannato a 18 anni e quattro mesi, l’ex Nar a 14 anni e mezzo, e l’ammontare complessivo delle pene per i 43 imputati, otto dei quali assolti, ha raggiunto quasi i 200 anni di carcere. Sono tre i rappresentanti della Procura della Cassazione per tre giorni di dibattimento, eventualmente con coda a sabato. Due i consiglieri relatori che svolgono l’introduzione del caso. Leggi Anche Mafia capitale, un clan con una data di nascita e di morte: così Buzzi e Carminati crearono un’unica associazione criminale

Secondo la III Corte d’appello di Roma, presieduta da Claudio Tortora, il ‘mondo di mezzo’, ovvero l’intreccio tra politica e imprenditoria ‘del sopra’ e l’illegalità ‘del sotto’, non solo è esistito, ma era fatto di mafia: un’associazione di stampo mafioso quella costruita negli anni da Buzzi e Carminati e comportamenti mafiosi, oltre a legami stretti con politica e imprenditoria, quelli assunti dai membri del gruppo. Mafia Capitale, 20 anni a Massimo Carminati, 19 a Salvatore Buzzi. La lettura della sentenza

Sono stati condannati, a vario titolo, tra gli altri, l’ex amministratore delegato di Ama Franco Panzironi (8 anni e 7 mesi), Emanuela Bugitti (3 anni e 8 mesi), Claudio Caldarelli (9 anni e 4 mesi), Paolo Di Ninno (6 anni e tre mesi), Agostino Gaglianone (4 anni e 10 mesi), Alessandra Garrone (6 anni e 6 mesi), Carlo Maria Guarany (4 anni e 10 mesi), Roberto e Giovanni Lacopo ( 8 anni e 5 anni e quattro mesi di carcere), Michele Nacamulli (3 anni e 11 mesi), Carlo Pucci (7 anni e 8 mesi) e Claudio Bolla (4 anni e 5 mesi). Tra i 13 imputati condannati a vario titolo per reati di corruzione e turbativa d’asta ci sono l’ex presidente dell’assemblea Capitolina, Mirko Coratti (4 anni e sei mesi) e gli ex consiglieri comunali Pierpaolo Pedetti del Pd (3 anni e 2 mesi) e Giordano Tredicine del Pdl (2 anni e 6 mesi). In uno stralcio del processo l’ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, era stato condannato a 6 anni per corruzione.