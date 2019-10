“Se ti interessa il calcio ascolti le mie parole, altrimenti mi guardi”. Questa frase detta da Diletta Leotta in un’intervista al tabloid britannico Sun aveva suscitato grande scalpore, scatenando molte critiche nei confronti della cronista sportiva volto di Dazn. Adesso a riaprire il dibattito è Caterina Collovati, moglie dell’ex calciatore Fulvio, che in un post su Facebook ha pubblicato una foto della Leotta a bordo campo assieme a un collega commentando: “‘Se ti interessa il calcio ascolti le mie parole, altrimenti mi guardi’. Dice Diletta Leotta. Io dico che se una giornalista va allo stadio così agghindata preferisce essere guardata piuttosto che ascoltata“. Tantissimi i commenti al suo post, tra chi le dà ragione e chi invece prende le difese della Leotta che da parte sua non ha voluto però replicare.



