Italia Viva ha un leader, i parlamentari e ora anche un simbolo. Anzi, tre: Matteo Renzi ha lanciato sui social network e sul sito del suo nuovo partito il concorso per scegliere il logo che rappresenterà la forza politica nata dalla scissione del Pd. I tre loghi arrivati “in finale” sono stati selezionati, come spiega Renzi, “tra i tanti arrivati in questi giorni”. Il primo ha la scritta con “Italia” piccolo in bianco e “Viva” molto più grande in bianco e rosa su fondo rosso (la i” di viva sembra un omino stilizzato); il secondo logo ha un uccello, forse un gabbiano, stilizzato che vola sopra il nome del partito; il terzo ha “Italia” in blu e “Viva” in rosso più grande, su sfondo bianco.”Facciamo una cosa diversa dagli altri partiti: decidiamo il logo tutti insieme!”. “Per votare basta andare sul sito www.italiaviva.it e scegliere quella che preferite”. Alla Leopolda 10, sabato prossimo, sarà annunciato il simbolo vincitore. “Sarà un grande momento di festa”, scrive Renzi.

