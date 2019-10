“Non rimpiango i no e i tradimenti di Di Maio, poi ognuno fa le sue scelte. Di Maio ha fatto una giravolta per salvare la poltrona. Intanto la Lega pensa al futuro, proviamo a limitare i danni di Di Maio, Conte e Renzi e ci prepariamo a tornare al governo. Io capisco gli elettori del M5S: sono passati dalla rivoluzione a Renzi, alla Boschi, a Lotti, Franceschini e Gentiloni in Europa. Conte lo vedo un po’ confuso, lo giudicheranno gli italiani. Vediamo in manovra cosa fanno, per il momento hanno parlato solo di tasse. Conte è passato da avvocato del popolo ad avvocato dei poteri forti”. Così Matteo Salvini a margine di un incontro con la scuola del movimento “Fino a prova contraria” che si è svolto a Napoli

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore