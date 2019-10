Paura al centro commerciale Arndale di Manchester, nel Regno Unito, dove un uomo di una quarantina d’anni intorno alle 11 ha accoltellato diverse persone che stavano affollando lo shopping center. L’aggressione – iniziata dentro l’area commerciale e conclusa al di fuori – è avvenuta senza motivi apparenti: diversi testimoni hanno raccontato alle tv inglesi di scene di paura, testimoniate anche da alcuni video, e di un attacco condotto coltello alla mano contro clienti scelti a caso. A rimanere ferite sono state 4 persone, prima che l’aggressore fosse bloccato dalla polizia che lo ha atterrato con una scarica elettrica di un taser. La zona è stata temporaneamente transennata e sul posto sono arrivate in pochi minuti pattuglie e ambulanze con conseguente blocco dei mezzi pubblici nelle vicinanze del centro commerciale. Il quarantenne è in custodia e sotto interrogatorio.

Più precisamente sono tre i feriti per arma da taglio, due donne (una delle quali di 19 anni) e un uomo: sono stati tutti ricoverati in ospedale. Una quarta persona – una donna di una quarantina d’anni – è stava valutata sul posto senza bisogno di essere trasportata al pronto soccorso.

Il premier britannico Boris Johnson si è detto “scioccato” per l’accaduto, e ha manifestato vicinanza ai feriti, elogiando al contempo polizia e servizi d’emergenza per la tempestività. Lo stesso hanno fatto le autorità municipali di Manchester e la ministra ombra laburista dell’Interno, Diane Abbott.

Specialist officers are continuing to respond to an incident at the Arndale shopping centre in #Manchester city centre. pic.twitter.com/HCiyKaIBV3 — Greater Manchester Police (@gmpolice) October 11, 2019

In attesa di ricostruire l’accaduto, le indagini sono state affidate non solo alla polizia locale ma anche all’antiterrorismo della Police North West. La Greater Manchester Police resta cauta sul possibile movente in un comunicato diffuso via Twitter, ma non esclude la pista del terrorismo.