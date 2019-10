“Riverdale”, la serie tv popolarissima tra i giovani, nel primo appuntamento della quarta stagione, andato in onda ieri, ha omaggiato uno dei protagonisti più amati: Luke Perry. L’attore infatti interpretava il ruolo di Fred Andrews, padre del giovane Archie (KJ Apa). Quando sono terminate le riprese, Perry aveva avuto un ictus mortale. Lo scorso 4 marzo l’attore ha lasciato la sua famiglia, i colleghi e gli amici più cari all’improvviso. La produzione, così come tutto il cast, aveva dichiarato da subito che ci sarebbe stata una puntata commemorativa, dedicata al collega scomparso. Così è stato. La prima puntata della quarta stagione si intitola: “In memoria di Luke Perry 1966-2019”. Sin dall’inizio è chiaro come e in che modo gli sceneggiatori hanno montato le scene per giustificare l’assenza di un personaggio così importante.

Per non cadere nel tranello dello spoiler, vi sveliamo solamente che nella puntata è presente anche Shannen Doherty, che ha lavorato proprio con Luke Perry nell’altra serie tv cult “Beverly Hills 90210”. L’attrice avrà un piccolo ruolo chiave che consentirà di mettere assieme tutti i tasselli che chiuderanno, una volta per tutte e per sempre, l’addio all’attore. Secondo alcune indiscrezioni trapelate dal set, pare che al termine delle riprese della prima puntata, tutto il cast si è commosso, abbracciandosi e ricordando con affetto Perry.