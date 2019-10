Dopo due settimane di silenzio sui social, Fedez è tornato e ha pubblicato un post con due foto che lo ritraggono insieme all’amico youtuber Luis Sal, prima e dopo le riprese del reality “Celebrity Hunted“, l’esperienza che hanno condiviso insieme in questi giorni e che li ha costretti a troncare ogni comunicazione. “Due settimane senza Instagram ci hanno fatto bene“, ha scritto il cantante con tono ironico nella didascalia del post. Nella prima foto infatti, si vedono i due sorridenti e in perfetta forma, mentre invece nel secondo scatto, quello post-Celebrity Hunted, Fedez e Luis Sal appaiono visibilmente più trasandati, con la barba incolta, i capelli spettinati, il broncio e il volto stanco.

Il cambiamento, sopratutto di Fedez, è evidente e infatti i fan si sono scatenati nei commenti: “Irriconoscibile”, “sei invecchiato”, “cosa ti è successo“. Ma non sono mancate neanche le reazioni entusiaste di amici e parenti: “Belli belli in modo assurdo”, gli ha scritto la moglie Chiara Ferragni. “Della serie che se vi incontrassi per strada cambierei lato”, ha detto invece la sorella Francesca Ferragni.

Celebrity Hunted sarà trasmesso dalla piattaforma Amazon Prime Video nel 2020 e coinvolge tra le altre celebrità anche Francesco Totti, Claudio Santamaria, Francesca Barra, Diana Del Bufalo e Costantino della Gherardesca. I vip sono impegnati a sfuggire alla caccia all’uomo intrapresa da una squadra formata da ex poliziotti, ex militari ed esperti informatici. Ovviamente tutto sarà consentito pur di raggiungere l’obiettivo.

