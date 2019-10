“Un incontro molto importante“. Così il padre di Giulio Regeni ha definito il colloquio avuto questo pomeriggio con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Paola Deffendi e Claudio Regeni, i genitori del ricercatore scomparso il 25 gennaio 2016 e trovato morto pochi giorni dopo in Egitto, sono entrati nella sede della Farnesina intorno alle 15 per uscire un’ora e mezzo più tardi insieme alla avvocato Alessandra Ballerini. “Speriamo in un cambio di passo anche nei confronti della controparte egiziana“, ha concluso Claudio Regeni uscendo dall’incontro

