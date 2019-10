”Sono convinta che anche Greta Thunberg che gira il mondo parlando in modo semplice di cose complesse ai suoi coetanei sia una rivoluzione importantissima. Penso che tutti dovremmo supportare questi ragazzi che stanno affrontando una sfida più grande di loro ma che è comunque la sfida per tutti noi nei prossimi anni”. Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi che ha partecipato questa mattina in Campidoglio alla presentazione del convegno ‘Smart City, Foreste urbane e Tutela delle acque‘ promosso dalla Fondazione Principe Alberto II di Monaco, che si terrà il prossimo 17 ottobre ai Musei Capitolini. La Fondazione, che nasce nel 2006, si dedica alla protezione dell’ambiente per le future generazioni e alla promozione dello sviluppo sostenibile su scala globale.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore Sei arrivato fin qui Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it e pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi però aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa Sostenitore