L’incidente aereo del 21 settembre a Bergamo causa un’altra vittima. Dopo la morte sul colpo della figlia 15enne Marzia, non ce l’ha fatta neanche Stefano Mecca, morto venerdì all’ospedale Niguarda di Milano dove era ricoverato a causa delle gravi ustioni. L’uomo, 51 anni, era alla guida dell’ultraleggero, da pochi minuti decollato dall’Aero Club di Bergamo insieme alle sue tre figlie, due gemelle di 15 anni e una di 18, quando ha perso il controllo del veicolo.

A intervenire per primo sul posto era stato un ex poliziotto che aveva assistito all’incidente. Quella mattina era riuscito a salvare due delle tre ragazze e il padre. Le fiamme avevano poi impedito il soccorso a Marzia. Restano ancora ricoverate in ospedale le altre due sorelle, Silvia e Chiara. Sul caso indaga la Procura di Bergamo con il supporto della polizia di frontiera in servizio all’aeroporto di Orio al Serio.