La sfortuna e una strategia sbagliata hanno di fatto compromesso la già quasi impossibile rimonta di Maranello alla vetta della classifica iridata. Risultato: Lewis Hamilton conquista il Gran Premio di Russia. Sul tracciato di Sochi il pilota britannico è arrivato davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas. Terzo il ferrarista Charles Leclerc. Sebastian Vettel al 28′ giro è invece stato costretto al ritiro per un guasto, situazione che ha cambiato il volto di un Gp che sembrava presagire una doppietta Rossa. Dopo tre vittorie consecutive della Ferrari dunque la Mercedes torna al successo. Quarte e quinte le Red Bull di Max Verstappen e di Albon. Quindicesimo Antonio Giovinazzi su Alfa Romeo.

Le due Ferrari sono stati in testa per metà gara con Vettel che ha preso il comando in partenza sfruttando la scia del monegasco, tenendo fede al gioco di squadra. I due ferraristi si sarebbero dovuti scambiare la posizione ma Vettel, più veloce del monegasco nei primi giri, ha preso il largo mentre Leclerc ha subito il ritorno del britannico. Il guasto della Ferrari di Vettel e la virtual safety car successiva hanno consentito alle Frecce d’argento di cambiare le gomme e ridurre il gap con Leclerc. Il monegasco ha scelto di andare per la seconda volta ai box per montare le soft sacrificando la sua seconda posizione a favore del finlandese. E nei venti giri finali non è riuscito ad impensierire le Mercedes, con Bottas che ha frenato il monegasco ed Hamilton che ha potuto spingere indisturbato.

Leclerc: “Dare la scia a Vettel era la strategia, parlerò col team”

Leclerc, terzo al traguardo, è sembrato quasi rassegnato: “Il nostro passo è stato costate, è stato un peccato che anche l’altra Ferrari non sia arrivata in fondo. La Mercedes – ha spiegato – continua ad essere molto veloce nel passo gara, più che in qualifica”. Per quanto riguarda la strategia adottata in partenza con Vettel il monegasco ha così replicato: “Era quella di dargli la scia, poi devo parlare con il team per chiarire meglio la situazione. Abbiamo lavorato molto bene, c’era il passo anche per battere Bottas ma poi tutto si surriscaldava. Il terzo posto era quello che si poteva ottenere dopo la safety car“.

Vettel: “Con Leclerc avevamo accordo prima della gara, era chiaro”

“Non siamo contenti, volevamo essere primi e secondi ma non è stato così” ha detto Sebastian Vettel, protagonista in negativo del gp di Sochi in casa Ferrari. “Ho avuto una buona partenza – ha detto – All’inizio sono stato veloce per aprire un grande gap. Poi dopo il pit stop ho avuto un problema, non ho avuto più energia nella batteria. Spero che il motore possa andare bene per la prossima gara”. Anche il tedesco ha detto la sua sulla strategia adottata in partenza: “Con Leclerc avevamo un accordo prima della gara, era piuttosto chiaro. Forse mi sono perso qualcosa, di certo ne parleremo. Siamo amareggiati“.

La soddisfazione di Hamilton: “Macchina fantastica”

Evidente al traguardo la soddisfazione di Lewis Hamilton, prontissimo ad approfittare dei guai della Ferrari: “È stato un lavoro incredibile e il team non ha mai mollato. Questo mi rende incredibilmente ispirato considerando quanto erano stati veloci gli altri. La macchina è stata fantastica – ha detto il campione del mondo – Onestamente non penso troppo al campionato ma a fare un passo alla volta senza inciampare. Sta diventando sempre più difficile, dobbiamo continuare a fare prestazioni come quella di oggi. I capi di Stoccarda saranno soddisfatti oggi. La aspettavamo da tempo questa vittoria, ed è bella come la prima”.

