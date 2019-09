La serata che Canale 5 ha dedicato al cantautore pugliese, con la messa in onda del documentario biografico È la mia vita, non ha sfondato negli ascolti (davanti sia il film Metti la nonna nel freezer che Chi l’ha visto?), ma ha riaperto nuovamente la ferita della scomparsa nel nulla della figlia

Il documentario su Al Bano fa flop e intanto Romina Power posta su Instagram una foto di Ylenia. La serata che Canale 5 ha dedicato al cantautore pugliese, con la messa in onda del documentario biografico È la mia vita, non ha sfondato negli ascolti (davanti sia il film Metti la nonna nel freezer che Chi l’ha visto?), ma ha riaperto nuovamente la ferita della scomparsa nel nulla della figlia Ylenia. In un passaggio del malinconico biopic trasmesso da Canale 5 Al Bano ha ricordato l’episodio straziante avvenuto nell’oramai lontano 1993, quando l’allora 23enne Ylenia Carrisi sparì nel nulla mentre si trovava da sola a New Orleans.

“Ylenia era di grande affetto, ma aveva le sue idee. La capivo, perché anche io ero come lei. Siamo passati da una fase di completa armonia e felicità. Amavamo fare le stesse cose”, ha affermato Al Bano che poi ha ricordato anche i grossi screzi avuti telefonicamente con la figlia nelle settimane precedenti alla sua misteriosa scomparsa. “Nel caso di mia figlia il destino ha avuto una parola violenta nei miei confronti. Ho visto esattamente quello che stava succedendo nella sua vita e giuro che ho fatto di tutto per sviare la legge del destino. Ho fatto tutto quello che c’era da fare per bloccare quella scia velenosa di quel destino che stava arrivando. Lì come padre ho perso. Mi è stata data una bella gioia quando è nata e un grande dolore da quando non c’è più”.

Poco dopo la fine del documentario su Canale 5 è stata poi Romina Power a sottolineare il dolore di quella sparizione che non sembra finire mai. Sul suo profilo Instagram è apparsa una foto in cui lei posa il suo mento sulla spalla di una bellissima, solare e sorridente Ylenia. Sotto la scritta: “My sweet Ylenia with the smile of an angel”. Non è infatti la prima volta che Romina sembra riaprire il suo cuore alla possibilità che la figlia sia ancora viva. Mentre l’ex marito Al Bano (la coppia viene vista spesso insieme ultimamente anche se formalmente risulta separata ndr) lascia in sospeso ogni emozione oltre le parole del documentario, rimanendo inchiodato alla data del 17 dicembre 2014 quando il Tribunale di Brindisi ha ufficialmente sentenziato la “morte presunta” di Ylenia.

Visualizza questo post su Instagram My sweet Ylenia with the smile of an angel ❤ Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 25 Set 2019 alle ore 7:06 PDT