La casa della Signora in giallo – Jessica Fletcher incontrava sulla sua strada così tanti delitti che alla fine è venuto il legittimo sospetto a tutti che fosse lei sfortuna. Per chi si sentisse così coraggioso da sfidare la sorte, può prenotare la prossima vacanza alla Blair House, la casa della Signora in Giallo, che oggi è un bed and breakfast meta di pellegrinaggio per gli appassionati della serie. Si tratta di una dimora storica di Mendocino, nel nord della California. Ma se preferite, potete chiamarla Cabot Cove.

Il maniero di Downton Abbey – Fan di Downton Abbey, segnatevi questa data: 26 novembre. Per una notte due fortunati ospiti potranno soggiornare ad Highclere Castle, il maniero in cui è stata girata la serie inglese vivendo come la famiglia Crawley, tra maggiordomi, tè in biblioteca e sontuose cene di gala. La proprietaria del castello, la contessa di Carnavon, ha messo a disposizione le oltre trecento stanze a un prezzo più che popolare, per beneficenza: 150 sterline. Le prenotazioni si apriranno il 1 ottobre sul sito di Airbnb: obbligatorio portarsi bastone da passeggio, guanti e cappellino!

Il salotto di Sherlock (e di Doctor Who) – Parafrasando il detto, come prendere due serie tv con un solo appartamento. Field House, a Newport, è un lussuoso palazzo di epoca vittoriana che, opportunamente riarredato, è diventata la location di due famose serie tv: la camera e il salotto hanno ospitato scene di Sherlock (la versione Bbc con Benedict Cumberbatch) mentre nella sala da pranzo è stato girato lo speciale natalizio di Doctor Who nel 2012. Elementare, Sherlock.

Il laboratorio di Breaking Bad – Ad Albuquerque, nel Nuovo Messico, potete prendere in affitto l’appartamento in cui è stato girato il terzo episodio della quinta stagione,“Indennità di rischio”: la casa in cui Walter White e Jesse Pinkman si rifugiano per continuare a produrre metanfetamina. L’abitazione viene affittata da Sam & Ben, che si sono fatti fotografare sul divano indossando le iconiche tute gialle. E ovviamente, hanno arredato le quattro stanze a tema, con quadri e poster ispirati alla serie.

La casa di Twilight – Oltre alle serie tv, diverse location di film sono finite in affitto su Airbnb. Per esempio a Saint Helens, vicino Portland, i fan dei vampiri possono soggiornare nella casa dov’è stato girato Twilight, cenare sul tavolo di Charlie o dormire nel letto di Bella (tutto opportunamente specificato nell’annuncio). Le cinque camere da letto sono ovviamente a tema: team Edward? “Puoi dormire nella stanza in cui Bella guardava Edward dalla finestra”. Team Jacob? C’è la ”stanza degli ospiti Jacob Black”. Si parte da 330 dollari a notte, 440 nel weekend, ma fino ad Halloween è tutto prenotato…