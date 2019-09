“La scissione di Renzi? indebolisce il Pd, indebolisce Renzi è un grave errore. Una scissione che comunque fa male”, così Matteo Orfini entrando all’hotel Cavour per la direzione del Partito Democratico, la prima post Renzi. “Si sarebbe potuta e dovuta evitare” ragiona il dem, perché “le scissioni si fanno sempre in due”, “il nostro popolo non la capisce”, quindi adesso “bisogna ridurre il danno”. Si fida di Renzi? “Il governo è nato grazie a sua iniziativa, tendo a fidarmi”, dice ai cronisti.