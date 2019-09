L'incidente intorno alle ore 11.20 a St. Jodok. Il sito del quotidiano Tiroler Tageszeitung riporta che degli operai erano al lavoro in un cantiere vicino e avevano segnalato la presenza di un gasdotto

Esplosione in un piccolo supermercato di St. Jodok, paese sul versante austriaco del Brennero. Il sito del quotidiano Tiroler Tageszeitung riporta che nove persone sono rimaste ferite, mentre una risulta ancora essere sepolta tra le macerie dell’edificio. Daniel Mallaun del Comando di polizia distrettuale di Innsbruck ha riferito al giornale che “dovrebbe trattarsi di una donna anziana“. Sul posto si trovano le compagnie del vigili del fuoco della zona e le forze dell’ordine. Tre persone sono state subite trasferite in ospedale a Innsbruck, capitale del Tirolo: nessuno dei feriti è in pericolo di vita.

L’esplosione è avvenuta intorno alle ore 11.20. Il Tiroler Tageszeitung scrive che, secondo una prima ricostruzione, l’esplosione è stata causata da un lavoratore che ha accidentalmente perforato un tubo del gas. Vicino al supermercato infatti c’è è un cantiere e gli operai avevano segnalato la presenza di un gasdotto nel corso dei lavori. La polizia non ha ancora confermato questa ipotesi ma “è ovvio che i due eventi sono correlati”, ha spiegato Mallaun al quotidiano austriaco.