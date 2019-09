“Fuori gli ultras dalle galere”. È questo il coro che viene cantato da un gruppo di una trentina di “Drughi” sul piazzale davanti alla curva dello Stadium di Torino. Manca poco più di un’ora all’inizio di Juventus-Verona, la prima partita casalinga dopo l’inchiesta che ha colpito i vertici della tifoseria organizzata bianconera. Di fronte allo schieramento di forze dell’ordine, i tifosi fanno la coda per passare ai tornelli. C’è poca voglia di parlare tra i tifosi della curva. L’unico messaggio è affidato ad un volantino firmato “Ragazzi di Stadio”: “A prescindere da che cosa ci riserverà il presente e il futuro saremo sempre presenti e pronti a combattere contrastando chiunque per ottenere visibilità e successo è disposto ad infangarci ed etichettarci come delinquenti e come persone pericolose”.

