La società Acqua Lete ha deciso il ritiro preventivo di un lotto di acqua minerale naturale Sorgesana per contaminazione microbica. I consumatori quindi sono invitati a non consumare l’acqua minerale del lotto 13.02.21 L 402 14 nel formato da mezzo litro, per la presenza di batteri Pseudomonas aeruginosa. La scadenza indicata sull’etichetta è il 13 febbraio 2021

Il ministero della Salute ha diffuso un comunicato in cui annuncia il blocco e il richiamo del lotto in questione. La scheda non indica dove è stato distribuito il lotto ma si limita a riportare come motivazione il “rischio microbiologico”. Al momento sul sito della società non sono visibili avvisi sul ritiro del prodotto. Sono intante previste analisi da parte dell’Istituto superiore di sanità.

Il richiamo disposto dal ministero della Salute