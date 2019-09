Anche Roma e Lazio hanno scoperto quali saranno i loro avversari nella prossima edizione dell’Europa League. Dall’urna di Montecarlo, dopo l’assegnazione dei gironi di Champions League di giovedì, escono squadre di livello per le due società capitoline che partivano entrambe come teste di serie.

I biancocelesti, inseriti nel gruppo E, si scontreranno con i Celtic Glasgow, vincitori del campionato scozzese, e i francesi del Rennes, oltre al Cluj, inserito in quarta fascia. Non semplice anche il girone dei giallorossi che sulla loro strada incontrano i tedeschi del Borussia Moenchengladbach e, dalla terza fascia, i turchi dell’Istanbul Basaksehir, squadra che negli ultimi anni ha sempre militato ai vertici della Süper Lig, chiudendo l’ultima stagione in seconda posizione, a soli due punti dai detentori del titolo del Galatasaray. A completare il gruppo gli austriaci del Wolfsberger.

Tutti i gruppi

A: Siviglia; Apoel; Qarabag; Dudelange.

B: Dinamo Kiev; Copenaghen; Malmö; Lugano.

C: Basilea; Krasnodar; Getafe; Trabzonspor.

D: Sporting Lisbona; Psv Eindhoven; Rosenborg; Lask.

E: Lazio; Celtic Glasgow; Rennes; Cluj.

F: Arsenal; Eintracht Francoforte; Standard Liegi; Vitoria Guimaraes.

G: Porto; Young Boys; Feyenoord; Rangers Glasgow.

H: CSKA Mosca; Lugodorets; Espanyol; Ferencvaros.

I: Wolfsburg; Gent; Saint-Etienne; Oleksandriya.

J: Roma; Borussia Moenchengladbach; Basaksehir; Wolfsberger.

K: Besiktas; Braga; Wolverhampton; Slovan Bratislava.

L: Manchester United; Astana; Partizan Belgrado; Az Alkmaar.