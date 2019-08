La riunione notturna a Palazzo Chigi tra iLuigi Di Maio e il segretario Nicola Zingaretti sembra avere riportato indietro le lancette dell'accordo. I 5 stelle accusano i dem di non ufficilizzare il loro via libera al premier. La replica: "Di Maio vuole far saltare tutto perché vuole il Viminale". I grillini smentiscono. Il capogruppo dem alla Camera: "Qualcuno faccia ripartire il dialogo". Intanto oggi i 5 stelle riuniscono i gruppi parlamentari, mentre i dem rinviano la direzione a domani. Al Colle cominciano le consultazioni - CRONACA ORA PER ORA

Dal Pd aspettavano un cenno entro le 16. È arrivata una nota di cinque righe firmata dal Movimento 5 stelle e alle 18 si incontreranno i capigruppo per parlare di programma. È ripartita la trattativa per formare un nuovo esecutivo. Proprio mentre al Quirinale è cominciato il secondo giro di consultazioni, un comunicato dei 5 stelle fa sbloccare l’impasse che si era creato dopo il faccia a faccia notturno tra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti. Quattro ore d’incontro seguite da accuse reciproche. “Di Maio vuole il Viminale e sta condizionando, su questo, tutta la trattativa”, dicono i dem. Opposta la versione dei fatti pentastellata: “Di Maio non ha mai chiesto il Viminale per il M5s. Prima per noi vengono i temi”. Anche Palazzo Chigi smentisce le accuse dem: alla presenza di Giuseppe Conte non è mai stata avanzata la richiesta del Viminale per Luigi Di Maio. Né dal Movimento 5 stelle né dallo stesso Di Maio.

Riparte la trattativa M5s – Pd – Passano cinque minuti e dai 5 stelle arriva una nota che riapre il dialogo col Pd: “Bene la chiarezza fatta dalla presidenza del Consiglio circa le false indiscrezioni trapelate nelle ultime ore. Al contempo, accogliamo positivamente le parole di apertura di alcuni autorevoli esponenti del Partito Democratico sul ruolo del presidente Giuseppe Conte. Sì a un dialogo sul programma e sui temi. Il M5S vuole innanzitutto parlare di soluzioni per il Paese, in una fase che consideriamo delicatissima a seguito dell’apertura di una crisi che ci vede estranei a ogni responsabilità”. In mattinata i grillini avevano annullato il nuovo vertice previsto per le 11 perché avrebbero voluto prima ricevere un via libera ufficiale a Conte premier. La nota delle 15 e 55 in pratica certifica che ai grillini è arrivato quel via libera.

Trattativa in stand by – In mattinata, infatti, la trattativa tra Pd e 5 stelle si era arrestata all’improvviso che in tarda mattinata è intervenuto a ufficializzare il via libera al premier: “Di quale veto stiamo parlando? Non c’è alcun veto. Certamente i veti su di lui non ci sono, qualcuno prenda in mano la situazione”, ha detto riferendosi a Conte. Con i renziani Andrea Marcucci, capogruppo al Senato, e Alessia Morani a ripetere le stesse parole a favore del premier. Ma i 5 stelle chiedono che siano gli organi di partito ad esprimersi in questo modo: la parola passa quindi al vertice delle 16 tra i big dem. E poi alla direzione, convocata per domattina alle 10 e allargata ai gruppi parlamentari. E dire che l’incontro notturno di Palazzo Chigi sembrava l’inizio del nuovo governo giallorosso. Anche perché, insieme a Di Maio e Zingaretti (col vicesegretario Andrea Orlando) a Palazzo Chigi c’era anche Conte, l’uomo sul quale la posizione dei dem si è via via ammorbidita. Fino ad arrivare, nelle ultime ore, a un sostanziale via libera. Nella notte, però, sono spuntati nuovi nodi. Sui nomi e sui ministeri.

Salta il vertice nella notte- Se ne sarebbe dovuto continuare discutere in mattinata. Qualche minuto dopo le 10, però, i 5 stelle hanno diffuso una nota per annullare qualsiasi nuovo incontro: “Rivedremo il Pd quando nei loro organi di partito avranno dato l’ok all’incarico a Conte. Nessun altro incontro fino a quando non avranno chiarito ufficialmente la loro posizione su Giuseppe Conte”. E poi: “In una fase cosi delicata per il Paese non c’è tempo da perdere. Noi stiamo lavorando intensamente per dare risposte immediate ai cittadini. E dobbiamo sbrigarci perché il tempo stringe. Nel Partito democratico, però, hanno ancora le idee confuse. Predicano discontinuità ma ci parlano solo di incarichi e di ministeri, non si è parlato ne di temi ne di legge di bilancio. Così non va proprio bene. Ieri dopo 4 ore di incontro non si è arrivati a nulla. Così non si può lavorare. O si cambia atteggiamento o è difficile. Se si vuole il voto lo si dica apertamente. Il M5S è la prima forza politica in Parlamento, lo ricordiamo a tutti”. Toni duri che di fatto arenano ogni dialogo. Marcucci: “Presidente Conte faccia sforzo perché prevalga il senso di responsabilità”. Delrio: “Speriamo il dialogo riprenda”

I nodi nella notte – Secondo i grillini, infatti, nella notte i dem non hanno dato assicurazioni sul nome di Conte, nonostante nelle ultime ore il veto sul premier sia di fatto caduto. Ieri, addirittura, Conte ha ricevuto la telefonata di Zingaretti mentre si trovava al G7 di Biarritz: un chiaro segnale di apertura. Il vero nodo nell notte, però, è spuntato quando si è passato a discutere di squadra di governo. Zingaretti è intenzionato a restar fuori dall’esecutivo ma Conte invece spinge perché ad affiancarlo siano i leader dei due partiti della nuova coalizione. Di contro Di Maio punta a chiudere per sottoporre l’accordo agli iscritti sulla piattaforma Rousseau, ma il Pd – secondo ricostruzioni fino ad ora non smentite – si è presentato al tavolo con la richiesta di sottoporre la nascita del governo al solo voto dei gruppi parlamentari. Del resto, Zingaretti aveva già inserito la volontà di riportare in primo piano la democrazia rappresentativa nei 5 punti programmatici portati al primo tavolo con i pentastellati. Salvini: “Più che un Conte bis, sarebbe un Monti bis. Confido che Mattarella non permetterà questo mercimonio ancora a lungo”

Il rebus dei vice – Caduto il veto sulla sua permanenza all’interno dell’esecutivo, Conte ha provato a far passare per sé il ruolo di garante super partes ricoperto nel governo gialloverde. Con Zingaretti e Di Maio come vice. Ma il governatore del Lazio non ci sta: intende restare in Regione e “non farà parte di un governo Pd-M5S”, spiegavano nella notte gli ambienti dem. Questo perché, è il ragionamento, Conte va ormai considerato in quota 5 Stelle. E il Pd vuole la poltrona di vicepremier, ma a patto che sia un incarico unico affidato a Orlando. Sull’altro fronte, il vero problema è il ruolo di Di Maio. Il leader 5 stelle avrebbe rivendicato anche il Viminale. Che anche il Pd vuole ottenere- come segno di “discontinuità” dopo la gestione Salvini – insieme ai ministeri chiave dell’Economia, della Giustizia e del Lavoro. Nessun problema per il primo e l’ultimo. In via Arenula, però, Di Maio vuole mantenere Alfonso Bonafede. Il rifiuto dei dem è però netto: o i 5 stelle prendono gli Interni o mantengono la Giustizia, non entrambi. La strada è ancora in salita, dunque, a poche ore dall’inizio del nuovo giro di consultazioni del capo dello Stato.

Il voto su Rousseau e l’assemblea M5s – Anche la consultazione su Rousseau è un tasto dolente. Per i pentastellati è irrinunciabile, nonostante la consultazione degli iscritti sull’accordo con i dem si preannunci passaggio molto delicato. Lo stesso Davide Casaleggio ieri, durante il vertice dello stato maggiore, ha espresso le sue preoccupazioni e ricordato che il voto non può essere rimandato. Da regolamento la consultazione avrebbe dovuto essere annunciata almeno 24 ore prima e preparata per tempo. Questa volta però, il timing è molto complicato e il M5s sarà costretto a scadenze ristrette. La nota positiva, per i 5 stelle, è che a mettere la faccia sul governo sarà Giuseppe Conte, il leader attualmente più apprezzato. E soprattutto sostenuto, difeso e blindato dal guru Beppe Grillo. Il suo nome sarà fondamentale, in caso di accordo, per convincere la base. In serata, verso le 19, è poi in agenda l’assemblea congiunta dei gruppi M5s: un passaggio più che altro formale, perché Di Maio ha già avuto il mandato per trattare con il Pd e la base degli iscritti è quella che ha potere di far saltare il banco. Bersani a La7: “Elettorati Pd e 5 stelle sono vicini, M5s-Lega accordo innaturale”

La direzione Pd – Per il Partito democratico l’esame dell’eventuale intesa sarà fatto invece in direzione. Zingaretti, che per giorni ha ribadito il veto sul premier, ha deciso di rivedere la sua posizione dopo le pressioni interne ed esterne. Ma vuole, per andare fino in fondo, farsi votare il mandato dalla direzione, visto che la settimana scorsa il via libera era soltato a “verificare” l’esistenza di una nuova maggioranza. Quindi ci sarà un altro voto e un’altra riunione collettiva. Dopo l’incontro con i tavoli di lavoro di domenica scorsa, sarà la terza occasione durante la quale Zingaretti cercherà di rendere più possibilmente collegiali le decisioni. È una delle strade scelte dal segretario Pd per realizzare la “discontinuità” che invoca da giorni: una spada agitata sul percorso che avrebbe dovuto riportare Conte a Palazzo Chigi, poi sacrificata sull’altare dei temi. L’appuntamento al Nazareno è per le 18. Paragone a Omnibus: “Per coerenza non voterò una eventuale fiducia a governo M5s-Pd”

Il calendario delle consultazioni – Mentre in centro Pd e M5s riuniranno direzione e gruppi parlamentari, sul Colle più alto di Roma, Sergio Mattarella inizierà il secondo giro di consultazioni. Si parte alle 16 e si chiude alle 19 di mercoledì. Lo schema è lo stesso del primo giro: Alle 16 Mattarella telefonerà al senatore a vita Giorgio Napolitano. Poi sentirà i presidenti di Senato e Camera, Elisabetti Casellati e Roberto Fico, quindi a seguire alle 18:40 i gruppi Misti dei due rami del Parlamento. Nel pomeriggio della seconda giornata sfileranno invece le delegazioni maggiori: Forza Italia alle 16, Pd alle 17, Lega alle 18, M5s alle 19. Per allora i giochi interni ed esterni.

17.50 – Colloquio Fico-Mattarella

Secondo alcune indiscrezioni che trapelano dal Quirinale, Fico ha descritto al capo dello Stato una situazione fluida dentro il Movimento 5 stelle.

17.45 – Zingaretti riunisce la segreteria al Nazareno.

E’ in corso al Nazareno la segreteria del Pd con il segretario Nicola Zingaretti.

17.40 – Marcucci (Pd): “Lo schema con Di Maio vicepremier non è possibile”

17.35 – Contatti tra Conte e il segretario Pd Zingaretti

Diversi contatti in giornata tra Giuseppe Conte e il segretario del Pd Nicola Zingaretti per fare il punto della situazione.

17.25 – Delrio e Marcucci (Pd): “Alle 18 incontro con i capigruppo sul programma”

Alle 18 è previsto un vertice tra i capigruppo M5s e Pd per iniziare a lavorare sulla redazione di un documento condiviso. Lo annuncia il Movimento 5 stelle.



17.15 – Cerno (Pd): “La discontinuità del governo deve valere per i gialli e per i rossi. Zingaretti volti pagina e non proponga ministri dei governi Renzi e Gentiloni”

#maratonamentana #crisi La discontinuità del governo deve valere per i gialli e per i rossi. @nzingaretti volti pagina e non proponga ministri dei governi @matteorenzi e @PaoloGentiloni — Tommaso Cerno (@Tommasocerno) August 27, 2019



17.00 – In corso incontro Mattarella -Fico

In corso nello studio alla Vetrata, il colloquio tra il capo dello Stato, Sergio Mattarella, e il presidente della Camera Roberto Fico, nell’ambito del secondo giro di consultazioni per la formazione del nuovo governo.

16.30 – In corso vertice Di Maio capigruppo M5s

E’ in corso a Palazzo Chigi un incontro tra il capo politico M5S Luigi Di Maio e i capigruppo di Camera e Senato, Francesco D’Uva e Stefano Patuanelli, per fare il punto sulla crisi di governo.

16.20 – Colloquio Mattarella-Casellati dura 20 minuti

E durato circa venti minuti l’incontro tra il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e quello del Senato, Elisabetta Casellati, che ha aperto il secondo giro di consultazioni al Quirinale per la soluzione della crisi di governo. Al termine la seconda carica dello Stato non ha rilasciato dichiarazioni.

16.00 – Marcucci: “La trattativa è ripartita”

“La trattativa è ripartita diciamo che sono più ottimista. Passi in avanti? Direi di sì”. Lo dice Andrea Marcucci arrivando al Nazareno

15.57 – M5s: “Bene apertura Pd su Conte”

“Bene la chiarezza fatta dalla presidenza del Consiglio circa le false indiscrezioni trapelate nelle ultime ore. Al contempo, accogliamo positivamente le parole di apertura di alcuni autorevoli esponenti del Partito Democratico sul ruolo del presidente Giuseppe Conte. Sì a un dialogo sul programma e sui temi. Il M5S vuole innanzitutto parlare di soluzioni per il Paese, in una fase che consideriamo delicatissima a seguito dell’apertura di una crisi che ci vede estranei a ogni responsabilità”. Così in una nota il M5S.

15.55 – Al via consultazioni al Quirinale

Con il colloquio tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella con la presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, si apre al Quirinale il secondo giro di consultazioni per la formazione di un nuovo governo in seguito alle dimissioni da presidente del Consiglio presentate da Giuseppe Conte. A seguire, il presidente Mattarella riceverà il presidente della Camera Roberto Fico. In base al comunicato diramato dal Quirinale, le consultazioni si svolgeranno in due giorni. (ANSA).

15.32 – Chigi: “Alla presenza di Conte mai chiesto Viminale per Di Maio”

Alla presenza di Giuseppe Conte non è mai stata avanzata la richiesta del Viminale per Luigi Di Maio. E’ quanto riferiscono fonti di palazzo Chigi. Le stesse fonti precisano che tale richiesta non è arrivata né dal Movimento 5 stelle né dallo stesso Di Maio.

15.30 – Boccia: “Risposte da M5s? No”

Avete avuto risposta finora dal Movimento 5stelle? “No”, è la risposta secca di Francesco Boccia, deputato del Pd e responsabile dell’economia digitale della segreteria, rientrando nella sede del partito. Alle 16 è prevista la riunione della cabina di regia del partito.

15.20 – Patuanelli (M5s): “Ci dicano che il nome è Conte”

“Ci dicano chiaramente che è lui (Conte, ndr) il nome che faranno al Quirinale. Poi il problema non può essere quello delle caselle”. Lo ha detto il capogruppo del M5S al Senato Stefano Patuanelli, arrivando a Montecitorio. “In questo momento – ha aggiunto il presidente dei senatori 5 Stelle – meno si parla meglio è”.

15.00 – Di Maio incontra commissioni

Il capo politico del M5s Luigi Di Maio sta per incontrare alla Camera i capogruppo M5s nelle diverse Commissioni. All’ordine del giorno lo stato della crisi. È un incontro propedeutico alla assemblea congiunta dei parlamentari che era stata preannunciata per stasera.

14.40 – Fonti Pd: “Risposte da M5s entro le 16”

Concluso il vertice tra i big del Pd e dopo una breve pausa pranzo, al Nazareno si aspetta la replica dei 5 Stelle. Da fonti Dem emerge che al partito di Luigi Di Maio sono state date poco più di 3 ore per dare una risposta e per far riprendere la trattativa Pd-M5s in vista di un nuovo governo che, come ha detto il capigruppo alla Camera Graziano Delrio, “si è bruscamente interrotta”, quando é saltato l’incontro tra le delegazioni dei due partiti, prevista alle 11. Le 3 ore e mezza a disposizione dei 5S (a partire dalle 12.30, quando si é conclusa la riunione al Nazareno) scadranno intorno alle 16. A quell’ora è prevista la cabina di regia dei Dem, nella loro sede.

14.35 – Romeo a Di Battista: “Lega c’è”

“Taglio dei parlamentari, revoca delle concessioni autostradali a chi è inadempiente, riforma dello sport (già approvata) e contrasto a lobby e poteri occulti, da Bibbiano ai banchieri corrotti. La Lega c’era, c’è e ci sarà”. Così Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato, replica a Alessandro Di Battista.

14.30 – Di Maio vede parlamentari

Si dovrebbe tenere nel pomeriggio un incontro tra Luigi Di Maio e i capigruppo M5S nelle varie Commissioni parlamentari per fare il punto sulla crisi. Il leader 5 Stelle al momento si trova ancora a Palazzo Chigi. In serata, a partire dalle 19, si svolgerà l’assemblea congiunta con i deputati e i senatori.

14.15 – Calenda: “Sceneggiata. Pd ha detto già sì a Conte”

“È in atto una sceneggiata. Se volete fare una discussione programmatica parlate di Reddito di cittadinanza, Ilva, Quota 100 etc. Su Conte c’era un bel no. Che poi è diventato ni e ora è si. Qualche negoziato in vita mia l’ho fatto. Questa è una rotta collettiva di una classe dirigente impaurita. Basta”. Lo scrive l’europarlamentare del Pd, Carlo Calenda.

13.59 – D’Uva (M5s): “Trattativa non è saltata”

“Non mi risulta che la trattativa sia saltata. Si va avanti, una cosa per volta”. Lo ha detto il capogruppo alla Camera dei Cinque Stelle, Francesco D’Uva, intercettato dai cronisti nelle vicinanze di Montecitorio.

13.58 – D’Uva (M5s): “Su Conte grandissimo passo avanti”

“Che Conte non sia il punto è un grandissimo passo avanti, un’ottima notizia”. Lo ha detto il capogruppo alla Camera dei Cinque Stelle, Francesco D’Uva, intercettato dai cronisti nelle vicinanze di Montecitorio.

13.30 – Morani (Pd): “Su Conte no veti, perché stop a dialogo”

“Qualcuno mi spiega perché il dialogo tra Pd e M5s si è fermato? Non ci sono veti su Conte e c’è volontà di discutere su temi e priorità del paese. Quindi?”. Lo scrive su twitter Alessia Morani del Pd.

13.25 – Di Battista: “Pd parli su concessioni autostradali”

La prima richiesta di Di Battista riguarda le concessioni autostradali: “La revoca delle concessioni autostradali ai Benetton – scrive – un gruppo che ha socializzato i costi e privatizzato i profitti e che dopo la tragedia del Ponte Morandi non deve più toccare palla. 2.) Che si porti a compimento la riforma dello sport per togliere potere clientelare dalle mani di Malagò (avvistato due giorni fa “stranamente” all’Olimpico accanto a Veltroni). 3) Che si realizzi finalmente una legge durissima sui conflitti di interessi e contro l’accentramento di potere, immenso male del nostro Paese. Non era solo un problema riguardante Berlusconi evidentemente. È il “deep State” (lo Stato occulto) – conclude Di Battista – il nemico principale degli interessi dei cittadini. A me interessa contrastarlo. Sono le mie idee e le idee devono restare protagoniste. Io non ho sentito nessuno del PD pronunciarsi su questo in questi giorni”.

13.20 – Di Battista chiede “revoca concessione a Benettone” e “riforma sport”

“Insisto. Un grande potere contrattuale deve imporre grande coraggio sui temi. Io, da cittadino e da persona che negli anni ha dato anima e corpo al Movimento pretendo: revoca concessioni autostradali ai Benetton. Riforma dello sport togliendo potere clientelare nelle mani di Malagò; legge sul conflitto d’interesse. Io non ho sentito nessuno del PD pronunciarsi su questo in questi giorni”. Lo scrive su facebook Alessandro Di Battista

13.20 – Delrio: “Non c’è nessun veto su Conte”

“Di quale veto stiamo parlando? Non c’è alcun veto”. Lo ha detto il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio, intercettato nelle vicinanze della Camera, a chi gli chiedeva se ci sia un veto su Conte. Poi, alla domanda se Conte debba trattare al posto di Di Maio, Delrio ha risposto: “Certamente i veti su di lui non ci sono, qualcuno prenda in mano la situazione”.

13.15 – Salvini: “Mattarella fermi mercimonio”

“Abbiamo fiducia che Mattarella non permetterà questo mercimonio ancora a lungo”. Così su facebook il leader della Lega, Matteo Salvini, in merito alle trattative tra M5S e Pd per la formazione di un Governo.

13.10 – Delrio: “Si torni a trattare”

“Speriamo che qualcuno lo riprenda in mano, perché adesso di tempo da perdere non ce n’è più. Il Paese aspetta risposte serie, non ci interessa discutere di posti e poltrone”. L’ha detto il capogruppo del Pd alla Camera Graziano Delrio uscendo dalla riunione con i big del partito.

13.05 -Salvini: “Taglio dei parlamentari e poi manovra”

“Per settimane i Cinque Stelle ci hanno sfidato a votare il taglio dei parlamentari, ci sono anche per farlo domani. Ci sono, va bene, si può fare: è un segnale di serietà e di rispetto del contratto di governo e di altra promessa mantenuta. Bisogna preparare una manovra economica importante che tagli le tasse”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in diretta Facebook.

13.03 – Salvini: “Conte due è come Monti bis”

“Conte è la riedizione del Governo Monti, preparava la manovra su suggerimento dei suoi amici Merkel e Macron”.Così su facebook il leader della Lega, Matteo Salvini.

13.02 – Marcucci: “Tema non è ministeri ma tempi rapidi”

“Il tema non è l’uno ne l’altro in un ministero. Il tema è cosa fare e farlo bene in tempi rapidi e dare risposte serie”. L’ha detto il capogruppo del Pd al Senato Andrea Marcucci al termine della riunione con i big del partito al Nazareno.

13 – Marcucci: “Conte faccia sforzo”

“Devono sparire gli egoismi. Se si riprende il ragionamento da questo punto di vista, se il presidente Conte fa uno sforzo in questo senso, magari le cose entro le 16 si possono migliorare”. Lo dice Andrea Marcucci lasciando il Nazareno. Il capogruppo del Pd al Senato auspica “buonsenso nel gestire questa fase”. Quanto all’ipotesi di Luigi Di Maio al ministero dell’Interno, Marcucci replica: “Il tema non è uno o l’altro al ministero, il tema è cosa fare in tempi rapidi e bene”.

12.55 – Delrio: “Dialogo bruscamente interrotto”

“C’era un dialogo con dei passi programmati, bruscamente interrotto. Noi da giorni stiamo lavorando per un governo solido e di svolta. Si è interrotto il percorso, non capiamo perché. Speriamo che qualcuno lo riprenda in mano perché il Paese non ha tempo da perdere”.

12.40 – Benifei: “Trattativa si fermerà per colpa Di Maio”

“In sede Pd in questi giorni abbiamo discusso del futuro dell’Italia, scrivendo proposte per ridare speranza agli italiani e rimettere il nostro Paese al centro dell’Europa, se ora si fermasse questo lavoro sarebbe solo per volontà di Luigi Di Maio e del M5S #m5spd”. Lo scrive su twitter Brando Benifei, capogruppo Pd a Bruxelles.

12.20 – Cabina di regia Pd alle 16

“Oggi al Nazareno alle ore 16 si riunisce la cabina di regia del Pd per assumere le decisioni conseguenti sulla crisi di governo, anche a seguito della cancellazione, da parte della presidenza del Consiglio, dell’incontro previsto questa mattina a Palazzo Chigi con la delegazione M5S”. Così in una nota l’ufficio stampa Pd.

12.24 – Cerno: “M5s e Pd dimostrino che ci sono più cervelli che poltrone”

“Movimento 5 stelle e Pd si siedano e discutano di temi per dare al paese un futuro. Dimostrino che ci sono più culi, anzi cervellI, che poltrone. Negli ultimi mesi c’era già Salvini che pensava alle poltrone. Noi pensiamo all’Italia che ha bisogno di un progetto”. Lo dice il senatore del Pd Tommaso Cerno.

12.15 – Misiani (Pd): “Prima programma poi nomi”

“Noi vogliamo impegnarci per un progetto utile all’Italia: lavoro, salari, detassazione, ambiente, sviluppo, scuola. Se i #5Stelle sono d’accordo su questo, troveremo l’accordo sulla squadra per dare all’#Italia un #Governo stabile. #noultimatum #primailprogramma”. Così su Twitter il responsabile economia del Pd, Antonio Misiani.

12 – De Micheli: “Da Pd proposte, da M5s ultimatum”

“Sono tre giorni che il Pd parla di proposte: salari, ambiente, sviluppo e imprese, infrastrutture, scuola e cultura. E il M5S risponde soltanto per ultimatum”. Così la vicesegretaria Pd Paola De Micheli su Twitter.

11.40 – Marcucci: “Facciamo tutti passo indietro”

“Facciamo tutti un passo indietro. Di Maio non si assuma una responsabilità così pesante. Le sue ambizioni personali rischiano di far saltare un accordo per dare al Paese un governo nuovo. Disinnescare le clausole dell’Iva vale molto di più che salvare un incarico ministeriale”. Lo afferma il presidente dei senatori Pd Andrea Marcucci.

11.35 – Fonti M5s: “Mai chiesto Viminale”

“Luigi Di Maio non ha mai chiesto il Viminale per il M5S. Prima per noi vengono i temi”. Così fonti del M5S, replicando ai dem.

11.30 – Fonti Pd: “Accordo rischia di saltare per ambizioni Di Maio. Vuole Viminale”

“L’accordo di Governo rischia di saltare per le ambizioni personali di Luigi Di Maio che vuole fare il Ministro dell’Interno e il Vicepremier. Su questo non sente ragioni e va avanti a colpi di di ultimatum”. Lo affermano fonti Pd.

11.20 – Direzione Pd rinviata a domani alle 10

La Direzione del Pd si terrà domani alle 10 di domani e sarà allargata ai gruppi parlamentari. Si apprende da fonti parlamentari Pd.

11.10 – Sibilia (M5s): “Ok a modifiche decreti sicurezza”

“Nell’ambito delle indicazioni venute fuori dalle perplessità espresse dal Quirinale” si può ragionare su “una modifica dei due decreti sicurezza. Per il resto i decreti non toccano più di tanto la struttura gestionale avviata da Minniti”. A dirlo, all’Adnkronos, è il sottosegretario M5S all’Interno Carlo Sibilia.

11.04 – Bonifazi (Pd): “Ok Conte. Di Maio al Viminale? Allora voto”

“Sono uno serio e responsabile. Credo al Governo Istituzionale. E mi va bene anche Conte. Ma se devo accettare Di Maio al Viminale, per me si può andare a votare subito #CrisiDiGoverno”, così in un tweet Francesco Bonifazi, senatore Pd.

11.02 – Zingaretti al Nazareno: riunione tra big

Il segretario del Pd Nicola Zingaretti è al Nazareno, in una riunione con i vertici del partito.

11 – Fonti dem: “”M5s annulla vertice col Pd”

È annullato il vertice in programma alle 11 tra le delegazioni del M5S, Luigi Di Maio e Giuseppe Conte, e del Pd, Nicola Zingaretti e Andrea Orlando. A quanto si apprende da fonti Dem, una telefonata è giunta da Palazzo Chigi al Nazareno per annullare l’incontro.

10.45 – Pd, riunione vertici al Nazareno

Sorrisi accennati, facce un pò tirate entrando nella sede nazionale del Pd, e nessun commento alla nota del M5s sullo stop all’incontro con i Dem se non ci sarà un sì ufficiale al Conte bis. Così alcuni esponenti del Partito democratico che sono arrivati al Nazareno, entrando velocemente e senza rispondere ai cronisti che sono fuori. Tra gli ultimi ad arrivare, Antonio Misiani. All’interno sono riuniti tra gli altri, il capogruppo Graziano Delrio, i vice segretari Andrea Orlando e Paola De Micheli, l’ex segretario Maurizio Martina.

10.40 – Rotondi: “Se si continua così Mattarella scioglie Camere”

“Mattarella sta vivendo una condizione decisamente particolare. Coloro che criticavano l’interventismo politico del presidente Giorgio Napolitano oggi dicono che Sergio Mattarella dovrebbe osare di più. Mi pare assurdo”. Lo afferma il vicepresidente dei deputati di Fi Gianfranco Rotondi.

10.39 – Paragone: “Non voterò fiducia a governo M5s-Pd”

“Io non ragiono in termini di correnti, però il mio voto di fiducia per coerenza” non ci sarà. Lo afferma il senatore M5s Gianluigi Paragone ad Omnibus su La 7 annunciando il suo voto contrario ad un eventuale governo M5s-Pd. “Io – prosegue – ho pagato dei prezzi però sono coerente con quello che ho detto, mi dispiace ma non potranno avere il mio voto perchè questa sinistra è la peggiore possibile”. A chi gli chiede se votando no lascerà il Movimento per fare un suo partito, Paragone risponde: “Non resterò in Parlamento tutta la legislatura, prenderò le mie decisioni. Tornerò a lavorare”.

10.35 – Contestatrice a Palazzo Chigi: “Traditori”

“Traditori, traditori “. Una contestatrice, bandiera tricolore sulle spalle e megafono, ha manifestato la sua avversione per i tentativi di formazione di un governo giallo rosso, con un “flash mob” solitario davanti palazzo Chigi. La ragazza è stata fermata dalle forze dell’ordine ed allontanata dalla piazza a bordo di una volante.

10.24 – Pd, Franceschini al Nazareno

Dopo Graziano Delrio, nella sede del Pd è arrivato anche Dario Franceschini. L’esponente Dem non ha rilasciato nessuna dichiarazione all’ingresso.(A

10.20 – Conte a Palazzo Chigi

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è arrivato a palazzo Chigi dove, alle 11, era previsto un nuovo vertice con i leader di Pd e M5s.(ANSA).

10.08 – Pd, Delrio arrivato al Nazareno

Il capogruppo del Pd alla Camera Graziano Delrio è arrivato nella sede nazionale del Pd, al largo del Nazareno. È entrato senza rispondere alle domande dei cronisti su un prossimo incontro con il M5s.

10.06 – M5s: “Noi prima forza politica in Parlamento, lo ricordiamo”

“In una fase cosi delicata per il Paese non c’è tempo da perdere. Noi – si legge nella nota del Movimento – stiamo lavorando intensamente per dare risposte immediate ai cittadini. E dobbiamo sbrigarci perché il tempo stringe. Nel Partito democratico, però, hanno ancora le idee confuse. Predicano discontinuità ma ci parlano solo di incarichi e di ministeri, non si è parlato ne di temi ne di legge di bilancio. Così non va proprio bene. Ieri dopo 4 ore di incontro non si è arrivati a nulla. Così non si può lavorare. O si cambia atteggiamento o è difficile. Se si vuole il voto lo si dica apertamente. Il M5S è la prima forza politica in Parlamento, lo ricordiamo a tutti”.

10.05 – M5s: “Nessun nuovo incontro col Pd senza sì ufficiale a Conte”

“Rivedremo il Pd quando nei loro organi di partito avranno dato l’ok all’incarico a Conte. Nessun altro incontro fino a quando non avranno chiarito ufficialmente la loro posizione su Giuseppe Conte”. Così in una nota il M5S

10.04 – Calenda: “Spettacolo indecoroso, Pd sotto schiaffo”

“Sono stato zitto, come promesso, fino all’inizio delle consultazioni. Ma ora basta. Lo spettacolo è indecoroso. Oggi iniziano e noi stiamo prendendo da giorni schiaffi da Di Maio e soci. C’è un democratico rimasto che si ribelli ai diktat su Conte e a un negoziato che non ha toccato un tema vero (ILVA, Alitalia, Tap, Tav, RDC, Quota 100..)?! #Basta. Partito Democratico”. Così sui social Carlo Calenda.

10.02 – Di Maio ai suoi: “Se non dicono sì a Conte inutile rivedere Pd”

“Se non dicono si a Conte è inutile vedersi. Sono stanco dei giochini”. È quanto avrebbe detto ai suoi ieri sera Luigi Di Maio.