Matteo Mammì con Anna Safroncik? È l’ipotesi avanzata da Dagospia che ha “beccato” il manager di Sky fresco di rottura con Diletta Leotta mentre si godeva il weekend in Sardegna con l’attrice Anna Safroncik. “I due piccioncini sono spiaggiati in una segreta caletta sarda dove stanno, lontani da occhi indiscreti, consumando un fine-settimana di passione – scrive infatti il sito di Roberto D’Agostino -. Secondo i soliti ben informati la scintilla tra i due sarebbe scoccata da poche settimane ma c’è chi giura che non si tratta di un fuoco di paglia“. Dai diretti interessati però, al momento non è arrivato alcun commento ufficiale.

D’altra parte anche Diletta Leotta sembra aver già voltato pagina: nelle scorse settimane si sono susseguiti i gossip su suoi nuovi possibili flirt, l’ultimo dei quali con il pugile Daniele Scardina, con il quale è stata immortalata abbracciata durante la vacanza a Ibiza. Eppure, in un’intervista, la giornalista sportiva non aveva escluso che potesse esserci un ritorno di fiamma con l’ex, Matteo Mammì: ipotesi questa, al momento abbastanza lontana.