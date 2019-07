A lungo si era parlato di un suo possibile ritorno in Rai poi però era arrivata la conferma con La7: ora è stato lo stesso Massimo Giletti a chiarire i motivi che l’hanno portato a scegliere di rimanere nella rete di Urbano Cairo con il suo Non è l’Arena. A pesare, rivela il conduttore, non è stato tanto il super contratto che gli è stato offerto quanto piuttosto “il fattore umano”: “Più di tutto conta il fattore umano – ha spiegato infatti Giletti in un’intervista a DiPiù -. La sintonia, basta un semplice sguardo per capirsi”. Un clima che non ha trovato invece in Viale Mazzini, nonostante la nuova dirigenza gialloverde, molto diverso da quello che – dice – c’è invece a La7, dove Cairo gli garantisce sempre la massima libertà.