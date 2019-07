La notizia sta facendo il giro dei giornali web, e non solo. Secondo il settimanale Oggi, Francesco Sarcina sarebbe stato lasciato dalla moglie, Clizia Incorvaia, per un altro uomo. Non uno “qualsiasi” ma il suo migliore amico e testimone di nozze: Riccardo Scamarcio. E il leader delle Vibrazioni ieri, 13 luglio, ha deciso di raccontarsi a Candida Morvillo per il Corriere della Sera in una lunga intervista: “Quando mia moglie mi ha confessato di avermi tradito con Scamarcio, mi ha devastato. Riccardo è stato il mio testimone di nozze, un amico, un fratello. Mi sono sentito pugnalato ovunque”, ha spiegato il cantautore. Parole dure e piene di tristezza. Ma oggi, la ex moglie Clizia Incorvaia ha deciso di dire la sua, pubblicando sul suo profilo Instagram queste parole di Francesco e commentando così: “Replicherò a breve. E saprete la mia verità, non cose inventate prive di fondamento“. Quale sarà la verità della blogger? Per sapere la sua versione bisogna aspettare ma intanto la Incorvaia promette battaglia a chi la insulta sui social: “Basta commenti da profili fake, sarete segnalati alla polizia postale. Ho già provveduto”, scrive. E poi, rispondendo a un suo fan, aggiunge, “Giustizia sarà fatta”.

*foto Lapresse