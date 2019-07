"Siete pazzi! Entrate in casa mia per rubarmi il cane? Ridatemelo!", dice il calciatore in un video postato su Instagram dove denuncia l'accaduto

I ladri si sono introdotti in casa sua nel cuore della notte e hanno portato via il suo cane. Questo il racconto fatto su Instagram dall’ex giocatore del Liverpool Daniel Sturridge. Nel filmato, il calciatore fa vedere la sua casa di Los Angeles: mostra un vetro rotto e poi fa notare che i ladri hanno lasciato perdere tutti gli oggetti di valore per rubare invece il cane. “Siete pazzi! Entrate in casa mia per rubarmi il cane? Ridatemelo!”, dice. Per poi aggiungere: “Qualcuno mi ha rubato il cane, pagherò qualsiasi cifra. Lo rivoglio indietro”.