“Sono rimasto dentro fino adesso, mi scuso per il ritardo, ma c’erano molti deputati che volevano fare una foto con me. Anche i commessi volevano una foto con me e mi sono adeguato alle richieste”. Così l’eurodeputato di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Sulle nomine Ue dice: “E’ una partita molto difficile, siamo ancora in alto mare”. E sulla proposta che il prossimo presidente della Commissione europea sia una donna aggiunge: “Che sia donna mi sembra che sia una innovazione anche apprezzabile, l’importante è che sia capace e che abbia una esperienza consolidata”.