Ursula Von der Leyen presidentessa della Commissione Ue e Christine Lagarde alla Bce: per la prima volta due donne occupano altrettanti posti chiave a Bruxelles. La fumata bianca è arrivata direttamente dal profilo twitter del presidente del consiglio europeo Donald Tusk, che ha annunciato l’accordo avvenuto tra i 28 anche sul belga liberale Charles Michel come suo successore e sul socialista spagnolo Josep Borrell come Alto rappresentante. Tutte nomine che il 3 luglio dovranno ricevere il via libera dalla maggioranza assoluta del Parlamento europeo per essere formalizzate. Il Consiglio Europeo “ha preso nota dell’intenzione di Ursula von der Leyen di nominare Frans Timmermans (socialisti) e Margrethe Vestager (liberale) come vicepresidenti di più alto rango” della Commissione Europea, ha riferito Tusk, ai quali aggiungeranno un vicepresidente dell’Italia e uno dell’Europa dell’Est. Una garanzia che si somma a quella di “un commissario di alto rilievo economico” che “ieri”, ha detto Conte in conferenza stampa da Bruxelles, “non avevo”.

“C’è voluto più tempo di quanto previsto, ma siamo ancora in tempo. Abbiamo concordato il pacchetto prima della prima sessione del Parlamento europeo. La volta scorsa erano stati necessari tre mesi e c’erano alcuni governi contrari, questa volta ci sono voluti tre giorni e non c’è alcun Paese contro. Solo la Germania si è astenuta su von der Leyen presidente della Commissione” per questioni di politica nazionale. Ancora stallo invece sulla presidenza del Parlamento europeo, per il quale si è candidato anche l’europarlamentare del Pd David Sassoli. “Sappiamo che sta al Parlamento decidere sui nomi del presidente. I leader vorrebbero un presidente del Parlamento dei socialisti democratici per la prima parte del mandato e del Ppe per il secondo. Ma tutti i leader hanno sottolineato che sta solo al Parlamento deciderlo”, ha puntualizzato Tusk.

L’accordo sui nomi arriva dopo la bocciatura di Frans Timmermans – sponsorizzato dall’asse franco-tedesco – come successore di Jean Claude Juncker, al quale si erano opposti anche l’Italia e i Paesi Visegrad. Ma anche per il via libera di questi nomi l’Italia – che si è detta soddisfatta della scelta – ha giocato un ruolo importante nel negoziato, nonostante non abbia una famiglia politica di riferimento. La Lega infatti siede nel gruppo dei sovranisti Identità e democrazia insieme a Marine Le Pen, mentre le nomine Ue sono andate a popolari, socialisti e liberali.

Soddisfazione dell’Italia – Fonti del governo sottolineano che la candidatura di Christine Lagarde alla presidenza della Banca centrale europea è in continuità con la gestione di Mario Draghi e piace anche la candidatura della tedesca Ursula von der Leyen per la sua attenzione alle politiche sociali. L’unico scoglio da superare resta la forte opposizione dei socialisti al Parlamento europeo, ma l’Italia resta ottimista sulle possibilità di un’intesa. “A prescindere dai nomi, l’importante è che in Europa cambino le regole, a partire da immigrazione, taglio delle tasse e crescita economica. E su questa battaglia l’Italia sarà finalmente protagonista”, ha detto Salvini. Il ministro dell’Economia Tria parla poi di “ottima scelta” riguardo alla nomina della Lagarde alla Bce. Entusiasta Tria su Christine Lagarde: “Se dovesse essere confermata la sua nomina alla Bce sarebbe un’ottima scelta. È una persona di grande valore”.

Conte: “Non possiamo accettare un pacchetto di nomi stabilito altrove” – A spingere la candidatura di una donna alla presidenza Ue è stato anche Giuseppe Conte, che stamattina aveva bocciato la formula degli Spitzenkandidaten perché non poteva “prevalere su tutte le altre considerazioni, assorbirle tutte”. Conte e tutti gli “oppositori” alla linea franco-tedesca ricopriranno un ruolo di primo piano, visto che ieri hanno fatto saltare le trattative sul nome di Frans Timmermans. “Dobbiamo individuare personalità che sappiano rinnovare il sogno europeo – ha scritto su Facebook il capo del governo -, che abbiano una chiara visione e sappiano esprimerla con coraggio, evitando di rifugiarsi nella angusta logica dell’austerity o di affidarsi al primato della finanza. Vogliamo personalità che mettano al centro la crescita, i cittadini, le persone”. Il punto, ha spiegato ieri, non è tanto legato al nome del presidente della Commissione, “non abbiamo niente contro Timmermans – aveva spiegato – che è un politico di assoluto valore”, ma sul metodo: “Non possiamo accettare un pacchetto di nomi stabilito altrove con un sistema che non funziona”. Concetto ribadito anche nei minuti precedenti l’entrata in sede di Consiglio: “Ho spiegato ai miei omologhi che l’Europa è a 28, non a due o tre o a blocchi. Io rappresento tutti i cittadini.