La Isello Vernici di Brendola è in fiamme dalla tarda mattinata. Sul posto 20 squadre di vigili del fuoco: al momento non risultano conseguenze per gli operai o altre persone residenti nell’area

Fiamme alte decine metri, un tratto della A4 chiuso al traffico e l’invito alla popolazione a tenere le finestre chiuse. Un grosso incendio in una fabbrica di vernici a Brendola, in provincia di Vicenza, sta provocando problemi e apprensioni nella popolazione. Il rogo si è sviluppato nella Isello Vernici: dalla struttura, che si trova lato dell’autostrada A4 Milano-Venezia, nei pressi del casello di Montecchio, le fiamme, alte fino a 20 metri, rischiano di estendersi ad altri ad altri fabbricati. Poco prima dello scoppio dell”incendio, secondo numerosi testimoni, sono state udite alcune esplosioni.

Il sindaco di Brendola, Bruno Beltrame, e l’assessore alla Protezione civile della Regione Veneto, Gianpaolo Bottacin, sono intervenuti avvisando la popolazione di restare in casa con le finestre chiuse e di non avvicinarsi all’azienda in fiamme. Sono intervenuti anche i tecnici dell’Arpav, che stanno monitorando la qualità dell’aria. Al lavoro ci sono una ventina di squadre dei vigili del fuoco, provenienti da Vicenza e da altre città della regione, che stanno operando per evitare il propagarsi dell’incendio.

A scopo precauzionale è stata chiusa anche la strada provinciale 500, insieme a molte strade che dal casello della A4 portano al paese vicentino, mentre tutta la zona dell’incendio è stata transennata. Al momento non risultano conseguenze per gli operai o altre persone residenti nell’area. Le fiamme stanno ancora divampando in modo violento e una nuvola di fumo nero che circonda la zona è visibile a chilometri di distanza.