Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato in tarda mattinata in un’azienda di vernici a Brendola, in provincia di Vicenza. Numerose squadre dei vigili del fuoco shanno lavorato per evitare che le fiamme, alte fino a 20 metri, si estendessero ad altri fabbricati. L’azienda si trova a lato dell’autostrada A4 Milano-Venezia, nei pressi del casello di Montecchio. Dal rogo si sono alzate enormi volute di fumo nero, visibili da decine di chilometri di distanza. Molti automobilisti in transito hanno dato l’allerta, chiamando il 115.

L’azienda colpita dal rogo è la ‘Isello Vernici’, in via Orna. Non risultano conseguenze per gli operai o altre persone residenti nell’area. Allo spegnimento stanno ancora lavorando una ventina di squadre dei pompieri, giunte da Vicenza e da altre città della regione. Il rogo è sotto controllo, anche se il materiale continua a bruciare e produrre fumo. Il Comune di Brendola ha chiesto ai cittadini di tenere chiuse porte e finestre e di non uscire di casa almeno fino a tarda sera. “L’amministrazione comunale sta monitorando la situazione in stretto contatto con Arpav” è l’avviso pubblicato sul sito dell’amministrazione