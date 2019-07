“Timmermans come presidente della Commissione è una candidatura che valuteremo. All’Italia interessa che siano forti personalità che sappiano interpretare questo momento critico per l’Unione, che sappiano contribuire a costruire una Europa più forte, più solida, non vedo l’ora di un confronto costruttivo e cercheremo tutti insieme di trovare le soluzioni migliori”. Così il premier Giuseppe Conte entrando al Consiglio europeo straordinario sulle nomine Ue. E sulla procedura per debito eccessivo dice: “Lunedì faremo un Consiglio dei Ministri, manderemo i nostri documenti e poi aspettiamo fiduciosi la decisione della Commissione”.