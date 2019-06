Vittorio Sgarbi, sindaco (a distanza) di Sutri, si rivolge alla sua giunta con un video messaggio pubblicato sulla pagina facebook. Motivo del messaggio? Un evento organizzato dal vicesindaco a cui non è stato invitato l’assessore al turismo e di cui lo stesso Sgarbi non era stato informato. Il messaggio a consiglieri e assessori è in pieno stile sgarbiano: “Invece che a meditare “rimpasti”, pensassero a scrivere in italiano”.