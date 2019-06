Zinedine Zidane compie 47 anni e la Juventus, squadra in cui militò per cinque anni e con cui vinse due scudetti, una Supercoppa italiana, una Uefa, una Intertoto e una Coppa Intercontinentale, lo ha omaggiato con un video che raccoglie una serie di sue prodezze in bianconero. “Che cos’è l’arte? Buon compleanno, Zizou” è il lancio al video-tributo.

Video Juventus F.C.