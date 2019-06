Soltanto questa settimana, da lunedì a venerdì, Iva è apparsa quattro volte dentro al piccolo schermo. Da settembre a oggi, la Zanicchi ha partecipato a quindici puntate di CR 4 – La repubblica delle donne, a dieci puntate del Grande Fratello, a nove puntate di Tu sì Que Vales, a due di All Together Now. Per non farsi mancare niente, è apparsa anche in moltissime altre trasmissioni...

“Dimmi pure che destino avrò”, chiedeva Iva Zanicchi, con una canzone, a una zingara nel 1969. Forse la risposta, quella della zingara che legge il futuro, avrebbe potuto essere questa : “sarai a tutte le ore in televisione”. Già, perché sembra proprio questo il destino dell’aquila di Ligonchio. L’Iva nazionale, una delle regine della musica italiana, a 79 anni (portati divinamente, c’è da dirlo) sta monopolizzando i televisori degli italiani, tanto che verrebbe da chiedersi: “ma non ce l’ha una casa?”.

Soltanto questa settimana, da lunedì a venerdì, Iva è apparsa quattro volte dentro al piccolo schermo. Lunedì era a Io e Te, dove Pierluigi Diaco l’ha accolta con queste testuali parole: “Sono contento che tu abbia accettato di venire perché so che avevi smesso di fare televisione in questo periodo”. Forse scherzava. Martedì si è seduta sui divanetti di Porta a Porta per parlare di diete, giovedì è scesa sul ring di Dritto e Rovescio per affrontare l’argomento rom e integrazione, questa sera sarà una guest star al debutto de La Sai L’Ultima (puntata già registrata un paio di settimane fa) probabilmente per raccontare qualche barzelletta. E la barzelletta non è la sua ennesima ospitata.

Da settembre a oggi, la Zanicchi ha partecipato a quindici puntate di CR 4 – La repubblica delle donne, a dieci puntate del Grande Fratello, a nove puntate di Tu sì Que Vales, a due di All Together Now. Per non farsi mancare niente, è apparsa anche (in periodi sparsi) a CartaBianca, Vieni da Me, Verissimo, Live – Non è la d’Urso, Maurizio Costanzo Show, Suburra, Il Commissario Coliandro per un totale di circa 120 ore trascorse dentro gli studi televisivi. C’è da dire che Iva, simpatica e spontanea com’è, è richiestissima: era stata designata anche come conduttrice della nuova edizione de La Pupa e il Secchione al fianco di Teo Mammucari, mentre la produzione di Ora o Mai Più la voleva tra i giurati. In attesa che i nostri politici si decidano di diminuire l’iva, che riducessero perlomeno la Zanicchi.