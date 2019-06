Non solo per lei ma anche per ogni altro bambino che dovrà lottare contro la sua stessa paura. Ella Casano ha 12 anni e vive in Connecticut. Da quando aveva 7 anni soffre di una malattia autoimmune che la costringe ad andare in ospedale ogni sei, otto settimane per sottoporsi a trasfusioni. Ella ha infatti la piastrinopenia immune.

E da quando ha cominciato a percorrere questa difficile strada, una cosa le ha fatto paura: le flebo. Ecco perché si è inventata Medi Teddy, un peluche che ha la forma di un orso e che serve a coprire la flebo. Ora, la ragazzina e sua madre hanno lanciato una raccolta fondi per creare tanti Medi Teddy da distribuire agli ospedali pediatrici: e se 5 mila dollari era il loro obiettivo, ecco la sorpresa. Sono arrivati più di 20 mila dollari. La storia di Ella ha infatti trovato spazio nei media americani e in quelli di tutto il mondo.