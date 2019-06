Si è fermata a bordo della strada con la propria auto, ha aperto il bagagliaio e poi ha buttato la spazzatura in un angolo. La protagonista è stata immortalata da alcuni residenti di Ercolano e il video è finito nelle mani del sindaco della città in provincia di Napoli, Ciro Buonajuto, che lo ha pubblicato su Facebook: “Per i parenti e gli amici che riconoscono questa signorina che ieri pomeriggio ha comodamente buttato la sua spazzatura in mezzo alla strada: fatele vedere questo video, magari un po’ si vergogna e la prossima volta sta più attenta”. Il filmato, come ha annunciato il primo cittadino, è stato inviato alle forze dell’ordine.