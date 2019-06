Argentina e Uruguay ma anche parti di Paraguay, Cile e del Brasile sono senza corrente elettrica da oltre due ore a causa di un norme guasto nel sistema di interconnessione elettrica, come riferisce la società di fornitura elettrica Edesur Argentina che dà la notizia sul suo profilo Twitter. Il maxi black out ha immediatamente paralizzato i servizi ferroviari e gli autobus della regione di Buenos Aires e al momento ci sono oltre 50 milioni di persone senza elettricità.

Lo stop all’erogazione di energia elettrica è avvenuto intorno alle 7 del mattino ora locale e riguarda non solo la capitale argentina Buenos Aires ma anche le province di Santa Fe e San Luis, che si stavano preparando alle elezioni locali. La società Edesur è subito intervenuta per individuare e riparare il guasto e ha fatto sapere che in alcune regioni dell’Argentina (Cuyo, Noa e Comahue) la corrente è già stata ripristinata e che “il sistema generale sarà ripristinato nel giro di qualche ora. Ci vorranno diverse 4 – 5 ore perché c’è una questione di manovre nel cablaggio ad alta tensione”.