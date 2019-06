Le due aziende hanno annunciato un accordo di collaborazione per lo sviluppo di tecnologie riguardo a futuri modelli a emissioni zero. Il quartier generale del sodalizio sarà Monaco di Baviera, ma le nuove elettriche verranno costruite nelle rispettive fabbriche dei due marchi

Mentre tutti i cronisti dell’industria automobilistica sono con gli occhi puntati su Parigi per seguire gli sviluppi del tiremmolla Renault-FCA, BMW e il gruppo Jaguar Land Rover (JLR) hanno annunciato una collaborazione per lo sviluppo di tecnologie relative alle mobilità elettrica: insieme coopereranno sulla quinta generazione della piattaforma a emissioni zero “eDrive” (completa di trasmissione ed elettronica di potenza), ideata dall’azienda bavarese e che farà da base ai prossimi modelli 100% elettrici di JLR, nonché alla nuova suv BMW iX3. La suddetta è solo l’ultima delle partnership siglate da BMW per condividere i pesanti oneri ingegneristici relativi all’auto del futuro: la marca ha già in essere accordi con Daimler, Intel ed FCA in tema di guida autonoma, elettrificazione, servizi e connettività.

“L’industria automobilistica sta subendo una forte trasformazione”, ha detto Klaus Froehlich, membro del consiglio di amministrazione di Bmw AG con responsabilità per ricerca e sviluppo: “Consideriamo la collaborazione una chiave di successo, anche nel campo dell’elettrificazione. Con Jaguar Land Rover, abbiamo trovato un partner i cui requisiti per la futura generazione di unità elettriche corrispondono in modo significativo alla nostra. Insieme potremo soddisfare in modo più efficace le esigenze dei clienti abbreviando i tempi di sviluppo e portando più rapidamente veicoli e tecnologie all’avanguardia sul mercato”.

I due costruttori possiedono delle competenze specifiche sulle auto a emissioni zero: infatti, BMW annovera in gamma la i3, mentre Jaguar possiede nella sua offerta la I-Pace, suv a batteria recentemente insignito del premio di Auto dell’Anno 2019. Unire le forze, quindi, non potrà che giovare alle due aziende, specie in termini di efficientamento delle spese e delle economie di scala, soprattutto per quanto concerne la catena dei fornitori. Quartier generale del sodalizio sarà Monaco di Baviera, dove team ingegneristici di entrambe le marche porteranno avanti il comune lavoro di progettazione dei powertrain: questi ultimi, però, saranno prodotti nelle rispettive fabbriche (a Wolverhampton per quanto riguarda JLR).