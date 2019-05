Dimissioni del ministro per i Rapporti con il Parlamento e della senatrice presidente della commissione Lavoro. Il capo politico appena riconfermato: "Ci saranno altre novità"

Il primo passo della riorganizzazione dei Cinquestelle è la sostituzione dei probiviri. Ad annunciarlo è il capo politico, appena riconfermato dal voto online su Rousseau, Luigi Di Maio. A rassegnare le dimissioni sono Riccardo Fraccaro e Nunzia Catalfo, che – sottolinea Di Maio – portavano avanti questo compito con grandissima generosità e per questo li ringrazio di cuore, ma erano entrambi impegnati uno con il ruolo di ministro e l’altra con quello di presidente della Commissione lavoro al Senato”.

Sul Blog delle Stelle Di Maio ha annunciato una votazione online per individuare i nuovi probiviri, “magari persone che hanno svolto già i due mandati o che stanno per terminarli”. Il ruolo dei probiviri diventa spesso fondamentale nel vaglio delle candidature. “E’ un lavoro delicato che serve per eliminare dal Movimento quelli che se ne approfittano e che provano ad infiltrarsi” puntualizza Di Maio. E’ evidente che il processo di riorganizzazione del Movimento ha bisogno di altri passaggi di riforma, ma il capo politico del M5s annuncia che “presto ci saranno altre novità“.