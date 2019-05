“Il voto ha cambiato i rapporti di forza e questo governo non durerà a lungo. Noi siamo convinti che con un governo diverso si potrà togliere l’Italia da questa situazione. I cinque stelle hanno fatto male all’economia e alle imprese. Siamo ultimi in Europa per investimenti in titoli pubblici imprese e sviluppo economico e occupazione. Ci sarà rinnovamento anche per noi. Congresso in autunno perché prevediamo nuove elezioni. Sono convinto che Lega e Fratelli d’Italia devono accorgersi che senza di noi non ci sarà maggioranza sicura”. Così Silvio Berlusconi a Palazzo Grazioli.