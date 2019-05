Roberto Napoli è indagato nel capitolo della presunta gara truccata indetta dall’Amsa, l'azienda che si occupa di rifiuti a Milano, per il cosiddetto 'servizio neve'. I giudici hanno deciso per una misura interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione

È arrivata una prima decisione favorevole ad uno degli arrestati nella maxi indagine della Dda milanese su un sistema di tangenti, appalti e nomine pilotate e finanziamenti illeciti. Il Tribunale del Riesame, infatti, ha revocato gli arresti domiciliari per l’imprenditore Renato Napoli, legale rappresentante di Edilnapoli e accusato di turbativa d’asta in un filone, il primo emerso nell’inchiesta milanese, e gli ha comminato la meno pesante misura interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione. Tangenti Milano, così un cartello di 50 imprenditori si spartiva appalti: accordi, tradimenti e l'ombra della 'ndrangheta

Nel frattempo, invece, sono state respinte diverse istanze di revoca delle misure presentate nei giorni scorsi al Riesame, tra cui ad esempio quella dell’esponente di FI Pietro Tatarella, che resta in carcere, ma anche quella dell’ormai ex assessore all’Urbanistica di Gallarate (Varese) Alessandro Petrone, accusato di associazione a delinquere come Nino Caianiello, il presunto ‘burattinaio’ del sistema. Anche Petrone, dunque, resta in carcere. Respinte finora anche le questioni di incompetenza territoriale della Dda ad indagare presentate da alcune difese. Nino Caianiello, chi è “il capo del sistema feudale” per le nomine della politica. “Io sono il sole, la terra mi gira intorno”