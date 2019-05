Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha ottenuto 2.188.122 preferenze alle elezioni europee, candidandosi capolista in tutte le circoscrizioni. Ma il vicepresidente del Consiglio e ministro dell’Interno, rinuncerà all’elezione, in favore di altri candidati. Ed allora chi sono i 29 eletti della Lega? Salvini li ha riuniti in gran segreto al Ministero dell’Interno, uno dei luoghi meno accessibili di Roma. Dopo essere stati controllati da una pattuglia delle forze dell’ordine, al termine dell’incontro, abbiamo provato a rivolgere delle elementari domande sull’Unione europea. Tra silenzi, finte telefonate e molti imbarazzi i neo parlamentari della Lega si sono rapidamente dileguati. Tra questi spicca l’ex moglie di Roberto Calderoli, Gianna Gancia, che alla domanda su quanto dura in carica il Presidente del Parlamento Europeo risponde: “A vita. Io sono monarchica”.