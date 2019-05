Due persone sono morte e altre 17 sono rimaste ferite in un aggressione a Kawasaki, in Giappone, dove un uomo ha accoltellato alcuni passanti che aspettavano l’autobus, tra cui un gruppo di studenti. È successo intorno alle 8 di martedì mattina, ora locale: secondo quanto riferito dai media locali, l’aggressore è un uomo di 50 anni che ha agito armato di due coltelli ed è poi morto per le ferite che si è autoinflitto subito dopo l’attacco. Le vittime sono una bambina di scuola elementare e un uomo di 39 anni: si trovavano in coda davanti a un parco che si trova vicino alla stazione ferroviaria della città a sud di Tokyo. Tra i feriti ci sono altre tre bambine di 6 anni, ricoverate in gravi condizioni.