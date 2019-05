“M5s? Sono talmente sconfitti che potrebbe davvero convenirgli un periodo di opposizione, durante il quale tentare di organizzarsi in una forma diversa, di recuperare i territori che sono stati completamente abbandonati, di prendere in mano quel progetto di riorganizzazione di cui si parla da almeno 3 anni e che non viene mai attuato. E di lasciare ad altri la responsabilità del governo”. Sono le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, nel corso di Otto e Mezzo, su La7.

E spiega: “Salvini, se vuole far cadere il governo, può farlo quando vuole. Se invece decide di non farlo cadere, almeno fino alla prossima primavera per scavallare la finanziaria e per evitare il caos estivo dello spread, dovrebbe diventare lui il garante della responsabilità e della stabilità di governo. I 5 Stelle potrebbero fare quello che ha fatto l’altro ieri Salvini – continua – cioè comportarsi in maniera più irresponsabile e fare i giamburrasca. A quel unto potrebbero scegliere loro il tema su cui far cadere il governo. E naturalmente se sono abili scelgono un tema che li riporti alla loro identità perduta, visto che il M5s nasce come movimento civico-ambientalista“.

Riguardo alle dimissioni del capo politico del M5s, Luigi Di Maio, Travaglio osserva: “Di fronte a questo risultato apocalittico, in un partito normale le dimissioni sarebbero anche poco e forse Di Maio, se potesse, preferirebbe restare ministro o vicepremier e lasciare la guida di un partito completamente da ricostruire sui territori a qualcun altro. Il problema è che non credo che possa, perché il M5s non è un partito normale. E’ una specie di monarchia elettiva a tempo che elegge un capo politico per 5 anni e quindi, essendo lui la faccia del disastro, adesso deve raccogliere i cocci e cercare di incollarne qualcuno”.