“Non si presenterà nessun esponente del M5s in sala stampa“. Lo annuncia Paolo Celata, inviato del TgLa7, durante la Maratona Mentana.

Il vicepresidente del Consiglio e capo del M5s, Luigi Di Maio, renderà domani le sue dichiarazioni sull’esito delle elezioni europee, a a margine del tavolo su Mercatone Uno in programma al Mise, intorno alle 14-14.30.

“Per quanto mi riguarda, è la prima volta che succede – commenta Celata – Io ricordo la volta del Maalox alle altre europee. Ma anche lì aspettammo a lungo. Alle 3.30-4.00 si presentarono alcuni esponenti del M5s, la Lombardi e Morra, se non ricordo male, e anche in quel caso si creò una grande aspettativa, ma ci fu il colpo del Pd col suo 40%. Però in quel caso qualcuno a dichiarare venne. Invece oggi sembra proprio che non si presenterà nessuno”