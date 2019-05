“Con l’esempio siamo riusciti ad arrivare al governo. Il vero cuore del M5s siete voi, noi, con le nostre proposte dal basso. Le persone che si svegliano la mattina per cambiare un mondo che non ci rappresenta. Lo facciamo noi, in prima persona, non prendendo privilegi che non ci appartengono, non cercando di pensare che siamo al di sopra delle regole”. Lo ha detto il presidente dell’associazione Rousseau, Davide Casaleggio, parlando dal palco in piazza Bocca della Verità a Roma, per la chiusura della campagna elettorale per le Europee del M5s.