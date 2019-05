“L’Onu dedichi le energie all’emergenza umanitaria in Venezuela invece di fare campagna elettorale in Italia”. Il Viminale, dopo la lettera inviata dall’Alto commissariato per i diritti umani in cui si avverte il governo delle “violazioni dei diritti” nella gestione delle politiche migratorie, ha replicato tramite fonti interne alle agenzie di stampa. E nella risposta si ribadisce che per il ministro dell’Interno Matteo Salvini il decreto Sicurezza bis è “urgente, necessario e ineccepibile”. In realtà sul provvedimento non c’è intesa dentro l’esecutivo: per i 5 stelle va rimandato a dopo le Europee, per la Lega va discusso già nel prossimo cdm di lunedì 20 maggio.

“Il Viminale non ha sottovalutato la lettera dell’Alto Commissariato per i Diritti Umani dell’Onu“, hanno dichiarato le fonti del Viminale alle agenzie, “soprattutto alla luce della competenza e dell’autorevolezza delle Nazioni Unite in materia. Autorevolezza testimoniata da alcuni Paesi membri dell’Onu come Turchia e Corea del Nord. È quindi singolare che l’Alto Commissariato per i Diritti Umani non si fosse mai accorto che la multa per chi favorisce l’ingresso non autorizzato di immigrati fosse già presente da tempo nell’ordinamento italiano (articolo 12 del Testo unico sull’immigrazione): il Decreto Sicurezza Bis aggiorna la norma”. E ancora dal ministero si lamentano del fatto che la lettera sarebbe arrivata prima ai giornali che ai diretti interessati: “Una svista che gli uffici del ministero dell’Interno avrebbero segnalato riservatamente agli autori della lettera, se solo l’Alto Commissariato l’avesse inviata prima al Viminale e poi – eventualmente – ai media e non viceversa”. Quindi la conclusione: “Da parte del ministero dell’Interno resta confermato l’auspicio di vedere approvato il decreto Sicurezza Bis nel Cdm di lunedì, ritenendolo necessario, urgente e tecnicamente ineccepibile. Non solo. L’augurio è che l’autorevole Onu dedichi le energie all’emergenza umanitaria in Venezuela, anziché fare campagna elettorale in Italia”.