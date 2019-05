“Il sistema di chi protegge la casta, di chi non fa rispettare la legge Anticorruzione e non taglia i vitalizi perde di fronte ai cittadini liberi del M5s. Ci davano per morti, ed evidentemente porta bene. Mi aspetto delle sorprese anche alle Europee”. È il commento, affidato a un videomessaggio su Facebook, ai ballottaggi delle amministrative in Sicilia del capo politico del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio.

Il M5s si è affermato a Caltanissetta e Castelvetrano, a Gela vincono le civiche targate Pd e FI e a Mazara del Vallo quelle di centrosinistra.