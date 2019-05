Quando mancano ormai 13 giorni al voto per le Europee, nuovo tema di contrasto nel governo. Il vicepremier: "C'è una tensione sociale palpabile. Appello a tutte le forze politiche anche all’interno del governo: basta polemiche". Il leghista: "Tensione nelle piazze? L’unica novità negativa sono le decine di minacce di morte contro di me. La sicurezza degli italiani è aumentata, quella dei lavoratori purtroppo no". E la Stefani attacca sulle autonomie

L’ultimo fronte che divide Lega e M5s diventa la tensione nelle piazze: Luigi Di Maio chiede lo stop a slogan e polemiche che alimentano una “divisone tra estremismi”, Matteo Salvini risponde spiegando che i “reati in Italia sono in calo” mentre i morti e gli infortuni sul lavoro “sono in aumento”. Come dire: il ministro dell’Interno sta lavorando bene, il vicepremier pentastellato – che ha la competenza sul Lavoro – non ha ancora ottenuto risultati. Non solo, perché il leader della Lega punge anche sui temi cari ai leghisti: “Di Maio e Zingaretti parlano di razzismo che non c’è. Gli italiani non sono violenti, né egoisti, né razzisti. Pd e 5stelle si sono forse coalizzati anche contro autonomie, flat tax e per aprire i porti ai clandestini?”.

Quando mancano ormai 13 giorni al voto per le Europee un nuovo tema di contrasto si aggiunge a Rai, autonomie regionali, 25 aprile, fascismo e antifascismo. La miccia sono gli ultimi episodi di cronaca: dal sequestro dello smartphone di una contestatrice di Salvini allo striscione rimosso dal balcone di una casa nel Bergamasco. “Vedo e sento molto nervosismo in Italia. Alla Sapienza oggi sono tornate le camionette delle forze dell’ordine come non accadeva da tempo. C’è una tensione sociale palpabile, non solo a Roma, come non si avvertiva da anni”, avvisa Di Maio in un post su Facebook nel quale elenca i “sequestri di telefonini, persone segnalate, striscioni ritirati”.

Nelle piazze, dice, “è tornata una divisione tra estremismi che non fa bene a nessuno”. Quindi l’appello “a tutte le forze politiche anche all’interno del governo”: “Basta slogan, basta polemiche, vogliamo lavorare”. La politica, conclude, “deve occuparsi dei problemi degli italiani, deve dare risposte, non deve inseguire ogni polemica, non deve rincorrere media o tv. La politica deve fare le cose. Siamo stati eletti per questo”.

Non passa neanche mezz’ora e fonti della Lega rispondono piccate: concetti che poco più tardi vengono fatti propri dal ministro dell’Interno. E rinforzati dalla ministra leghista Erika Stefani. Dagli Affari Regionali parte una nota di fuoco contro il leader pentastellato: “Il progetto di Autonomia è già pronto da mesi, basta che Di Maio lo legga e non faccia perdere altro tempo”, scrive Stefani. “Purtroppo oggi ci sono scuole e ospedali di Serie A e Serie B – si legge nella nota – grazie all’Autonomia finalmente i politici che sbagliano pagheranno e i servizi miglioreranno”.