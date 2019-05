Antonio Decaro si presenta per il secondo mandato da sindaco di Bari. La campagna elettorale si gioca anche sul filo dell’ironia. Va in questa direzione lo spot pubblicato sulla sua pagina facebook nelle scorse ore: “Se inizi qualcosa la devi portare a termine – si legge nella descrizione -, non si lasciano le cose a metà. Una frase che da bambino sentivo dire spesso. Beh, mi sa che l’ho presa troppo sul serio”.