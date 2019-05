Il diritto europeo, ricorda la Corte, non impedisce di qualificare gli impianti - ne erano previsti 12 in dieci regioni - in questione come 'insediamenti strategici di preminente interesse nazionale', ma devono essere soggetti ad una procedura di valutazione ambientale. La questione era arrivata ai giudici lussemburghesi dopo il pronunciamento del Tar del Lazio. Il sottosegretario all'Ambiente Micillo: "Esito ci dà ragione. Sono obsoleti"