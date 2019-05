Il ministro dell'Interno è a Budapest per vedere il premier ungherese e leader sovranista del Gruppo di Visegrad in vista delle prossime elezioni Europee

Felice di “vedere con i miei occhi con quanta efficacia” il governo di Viktor Orbán “contrasti l’immigrazione clandestina”. Questo scrive su Facebook il vicepremier Matteo Salvini mentre in elicottero sorvola il muro anti-migranti eretto al confine tra Ungheria e Serbia. Il ministro dell’Interno è a Budapest per incontrare il premier ungherese e leader sovranista del Gruppo di Visegrad in vista delle prossime elezioni Europee e dei futuri equilibri interni al Parlamento Ue.

“Arrivato a Budapest, accolto dal collega ministro dell’Interno Sándor Pintér. Vi tengo aggiornati”, è stato il primo post di giornata di Salvini. Poi, come riferito dal suo responsabile della comunicazione Luca Morisi, si è recato “in elicottero verso Roeszke (confine Ungheria-Serbia) insieme al ministro dell’Interno magiaro per vedere di persona la efficace strategia di blocco dell’immigrazione clandestina del governo Orbán”. “In Italia, in Ungheria e in Europa si entra solo con il permesso!”, ha scritto ancora Salvini.

La sua visita in Ungheria e la sua vicinanza a Orbán sono stati criticati, non per la prima volta, dal collega di governo Luigi Di Maio. “È difficile combattere l’austerity se ti allei con Orban o con i paesi dell’Est Europa che invece ti fanno la guerra”, ha detto il vicepremier durante la presentazione del programma per le europee del Movimento 5 stelle.