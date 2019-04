Botta e risposta vivace a Piazzapulita (La7) tra l’economista Giulio Sapelli e il conduttore della trasmissione, Corrado Formigli. Quest’ultimo chiede al suo ospite se l’aumento dell’Iva sarebbe un disastro, citando un’analisi di Francesco Giavazzi e di Alberto Alesina sul Corriere della Sera.

Sapelli risponde piccato: “Ma, per carità,, parliamo di economisti. Abbia pazienza, se lei vuole fare dei flash dell’avanspettacolo, continuiamo così. E’ ovvio che l’amento dell’Iva non è positivo perché diminuisce i consumi. Abbiamo però la camicia di forza del Fiscal Compact e l’unico partito che non ha votato il Fiscal Compact è la Lega. Tuttavia, dovremo aumentare l’Iva se non vogliamo che la Ue ci richiami”.

“Quindi, dovremo aumentare l’Iva, lei prevede che verrà aumentata?”, chiede Formigli.

“Io non lo so – ribatte Sapelli – Spero che non l’aumentino e aumentino il deficit”.

“Ho capito – replica il giornalista – Questo volevo sapere da lei, al di là delle battute sull’avanspettacolo che si può anche tenere”.

Sapelli controbatte: “No, no, no. Io gliele devo fare. E le dico un’altra: si metta una giacca, sarebbe meglio”.

“Ma se la tolga lei, così starebbe meglio”, rilancia Formigli.

E Carlo Calenda, ospite in studio, commenta: “Abbiamo evitato le mutande di Salvini, ma non la cravatta di Sapelli”.

“Bravo, questo è vero”, risponde Sapelli.